Скончался бывший заместитель главы администрации Пензы Сергей Симонов

СЕГОДНЯ 16:36 2018-12-24T16:36:08+03:00

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, председатель Законодательного Собрания региона Валерий Лидин, главный федеральный инспектор по Пензенской области Дмитрий Каденков, члены правительства Пензенской области, глава города Пензы Николай Тактаров и глава администрации Пензы Виктор Кувайцев выражают соболезнования родным и близким скоропостижно скончавшегося Сергея Ивановича Симонова, в 2005-2015 годах занимавшего должность заместителя главы администрации г. Пензы.

Прощание с Сергеем Ивановичем состоится в среду, 26 декабря, в конференц-зале Пензенской областной клинической больницы им. Н.Н. Бурденко. Она пройдет с 10:00 до 12:00.

Сергей Иванович будет похоронен на Новозападном кладбище