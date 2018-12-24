Скончался бывший заместитель главы администрации Пензы Сергей Симонов
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, председатель Законодательного Собрания региона Валерий Лидин, главный федеральный инспектор по Пензенской области Дмитрий Каденков, члены правительства Пензенской области, глава города Пензы Николай Тактаров и глава администрации Пензы Виктор Кувайцев выражают соболезнования родным и близким скоропостижно скончавшегося Сергея Ивановича Симонова, в 2005-2015 годах занимавшего должность заместителя главы администрации г. Пензы.
Прощание с Сергеем Ивановичем состоится в среду, 26 декабря, в конференц-зале Пензенской областной клинической больницы им. Н.Н. Бурденко. Она пройдет с 10:00 до 12:00.
Сергей Иванович будет похоронен на Новозападном кладбище