Пензенцы смогут выбрать внешний вид памятника матери

23 Дек. 18:52 2018-12-23T18:52:07+03:00

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В региональном отделении «Союза женщин России» некоторое время назад был создан общественный совет, который провел открытый конкурс проектов памятника матери.

По итогам комиссия рассмотрела 20 работ и выбрала из них три. Теперь выбор должны сделать сами жители региона, поучаствовав в интернет-голосовании. Фотографии трех скульптур будут размещены на сайте правительства Пензенской области, где все желающие смогут высказать свое мнение и выбрать понравившийся им макет.

Голосование начнется 24 декабря и продлится до 30 января. Результаты объявят 4 февраля.