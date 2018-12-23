Пензенцы смогут выбрать внешний вид памятника матери
Голосование стартует завтра и продлится до 30 января
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В региональном отделении «Союза женщин России» некоторое время назад был создан общественный совет, который провел открытый конкурс проектов памятника матери.
По итогам комиссия рассмотрела 20 работ и выбрала из них три. Теперь выбор должны сделать сами жители региона, поучаствовав в интернет-голосовании. Фотографии трех скульптур будут размещены на сайте правительства Пензенской области, где все желающие смогут высказать свое мнение и выбрать понравившийся им макет.
Голосование начнется 24 декабря и продлится до 30 января. Результаты объявят 4 февраля.