2018-12-23T18:52:07+03:00
Общество

Пензенцы смогут выбрать внешний вид памятника матери

Голосование стартует завтра и продлится до 30 января
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В региональном отделении «Союза женщин России» некоторое время назад был создан общественный совет, который провел открытый конкурс проектов памятника матери.

По итогам комиссия рассмотрела 20 работ и выбрала из них три. Теперь выбор должны сделать сами жители региона, поучаствовав в интернет-голосовании. Фотографии трех скульптур будут размещены на сайте правительства Пензенской области, где все желающие смогут высказать свое мнение и выбрать понравившийся им макет.

Голосование начнется 24 декабря и продлится до 30 января. Результаты объявят 4 февраля.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Продукция пензенского хлебзавода завоевала медаль на смотре в Москве
Сотрудники Следственного управления Мордовии поздравили с Новым годом ветерана
Сотрудники ООО «ТНС энерго Пенза» награждены руководством региона
Сотрудники пензенского МВД на транспорте провели «Урок безопасности»
Завтра в Пензе откроется предновогодняя ярмарка
Житель Мордовии сядет в тюрьму на девять лет за убийство
Более трех тысяч жителей Пензенской области посетили занятия «Школы материнства»
В Пензе состоялось посвящение в профессию молодых медицинских специалистов
Сдается коммерческая недвижимость в Спутнике
Пензенские Деды Морозы зарабатывают больше, чем Снегурочки
Объем жилищного строительства в Мордовии увеличился почти на 13%
Возле пензенского Дома молодежи появился шестиметровый новогодний шар
В Мокшане гражданин Узбекистана пытался дать взятку полицейскому
Владимир Волков провел прием граждан
В Торбеево при пожаре погиб пенсионер