Продукция пензенского хлебзавода завоевала медаль на смотре в Москве
Жюри оценили качество регионального хлеба на высшем уровне
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В Москве состоялся VIII Всероссийский смотр качества хлеба и хлебобулочных изделий «Инновации и традиции». В нем приняли участие 37 хлебопекарных предприятий, которые представили более 340 образцов мучных изделий.
За безупречное качество ряда хлебобулочных изделий ОАО «Пензенский хлебозавод №2» был награжден золотой медалью.
На площадках Международной промышленной академии в ноябре состоялось еще одно значимое событие - XIV Международная конференция «Хлебопекарное производство в России-2018», в которой также участвовали пензенские товаропроизводители.