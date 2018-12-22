Продукция пензенского хлебзавода завоевала медаль на смотре в Москве

СЕГОДНЯ 20:33 2018-12-22T20:33:51+03:00

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В Москве состоялся VIII Всероссийский смотр качества хлеба и хлебобулочных изделий «Инновации и традиции». В нем приняли участие 37 хлебопекарных предприятий, которые представили более 340 образцов мучных изделий.

За безупречное качество ряда хлебобулочных изделий ОАО «Пензенский хлебозавод №2» был награжден золотой медалью.

На площадках Международной промышленной академии в ноябре состоялось еще одно значимое событие - XIV Международная конференция «Хлебопекарное производство в России-2018», в которой также участвовали пензенские товаропроизводители.