2018-12-22T11:53:38+03:00
Общество

Сотрудники Следственного управления Мордовии поздравили с Новым годом ветерана

Валентин Филиппов рассказал гостям о годах своей службы
Анна ЧЕРНАЯ
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В преддверии Нового года сотрудники следственного управления Следственного комитета России по Республике Мордовия посетили ветерана Великой Отечественной войны и следственных органов Валентина Васильевича Филиппова.

Валентин Васильевич поделился с ними своими воспоминаниями о службе и работе. Рассказал о тех трудностях, с которыми приходилось сталкиваться при становлении службы криминалистики, и искренне порадовался, что на вооружении у современных криминалистов находится самая передовая техника, помогающая следователям раскрывать и расследовать запутанные преступления.

В этом году Валентин Васильевич встретил своей 92-й год рождения. И теперь уже сотрудники следственного управления навещают его и стараются не забывать своего ветерана. В День рождения и на День Победы, на новый год и день создания службы криминалистики с подарками и поздравлениями сотрудники управления приходят домой к Валентину Васильевичу, желая ему крепкого здоровья и благополучия.

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