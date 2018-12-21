Сотрудники ООО «ТНС энерго Пенза» награждены руководством региона

21 Дек. 18:23 2018-12-21T18:25:37+03:00

В пятницу, 21 декабря, в Пензенской областной филармонии состоялось торжественное собрание, посвященное Дню энергетика

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Поздравления и приятные пожелания в адрес работников энергетической отрасли прозвучали из уст Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, депутата Государственной думы ФС РФ Сергея Есякова, председателя Законодательного собрания Пензенской области Валерия Лидина, председателя Пензенской городской Думы Николая Тактарова и главы администрации города Пензы Виктора Кувайцева.

Руководители органов власти отметили весомый вклад ООО «ТНС энерго Пенза» в экономику и социальную жизнь региона, неравнодушие и патриотизм энергетиков по отношению к родному краю. Отличительной особенностью компании стали высокий уровень клиентского обслуживания, а также доступность и оперативность оказания услуг, обеспечиваемые современными интернет-сервисами «ТНС энерго».

Церемонию награждения лучших работников сферы энергетики по итогам 2018 года открыл губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Почетной грамотой губернатора награждена Елена Нагаева – техник Вадинской РСС, Благодарностями губернатора награждены начальник Малосердобинской районной службы сбыта Юрий Аверин и Александр Мордвинкин – водитель Белинской районной службы сбыта ООО «ТНС энерго Пенза».

Почетными грамотами и Благодарностями Законодательного Собрания Пензенской области награждены Валерий Дружинин - начальник Мокшанской РСС, Сергей Кобелев - начальник Каменской ГСС и Елена Филимонова - экономист отдела по работе с крупными потребителями.

Благодарственное письмо Главного федерального инспектора по Пензенской области вручено Александру Смыслову - инспектору Бековской районной службы сбыта, Вячеславу Ломакину - начальнику Каменской районной службы сбыта, Андрею Пережогину - ведущему юрисконсульту Нижнеломовского межрайонного отделения.

Почетной грамоты Главы города Пензы удостоен Сергей Ещин - юрисконсульт юридического отдела.

Главы администрации города Пензы вручил Почетные грамоты Павлу Боряшову - ведущему инженеру-программисту отдела поддержки бизнес приложений, Екатерине Котовой - начальнику экономического управления и Александру Недошивину - начальнику информационно-аналитического отдела.

После официальной части состоялся праздничный концерт.