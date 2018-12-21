Сотрудники пензенского МВД на транспорте провели «Урок безопасности»

21 Дек. 18:21 2018-12-21T18:40:08+03:00

На один день учениками стражей порядка стали четвероклассники одной из региональных школ

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Сотрудники Пензенского ЛО МВД России на транспорте совместно с сотрудниками МЧС по Пензенской области и железнодорожниками провели «Урок безопасности» на вокзале.

Ученики четвертого класса гимназии № 44 в начале урока прошли полную процедуру досмотра, чтобы увидеть своими глазами, как это происходит. В здании вокзала ребятам рассказали как себя вести на объекте железнодорожного транспорта.

Также четвероклассники познакомились с кинологами линейного отдела и их питомцами. Бельгийские и немецкая овчарки несут службу по охране порядка на объектах обслуживания Пензенского ЛО МВД России на транспорте.

- В первую очередь такие уроки безопасности проводятся в учебных заведениях расположенных в непосредственной близости от объектов железнодорожного транспорта. Такая форма профилактики позволяет в доступной форме рассказывать о важности соблюдения правил поведения, а наглядность обеспечивает лучшее запоминание, - отметил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка линейного отдела подполковник полиции Алексей Алимов.