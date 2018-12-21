Завтра в Пензе откроется предновогодняя ярмарка

21 Дек. 17:35 2018-12-21T17:35:05+03:00

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22 декабря в 08:00 на улице Гагарина, 7 откроется большая предновогодняя ярмарка. Свою продукцию на ней представят производители всех районов Пензенской области Горожан и гостей Пензы ждет широкий ассортимент мясной продукции, колбасных изделий, полуфабрикатов и деликатесов, копчености, молочная продукция, кондитерские и хлебобулочные изделия, консервация, грибы, рыба, сахар, масло и многое другое.