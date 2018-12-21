Житель Мордовии сядет в тюрьму на девять лет за убийство
Приговор суда в законную силу не вступил
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33-летний житель Инсарского района признан виновным в убийстве.
22 июня в селе Сиалеевская Пятина Инсарского района осужденный ввязался в драку с 40-летним местным жителем и нанес ему несколько ударов самодельным ножом. Пострадавший скончался на месте. Его тело обнаружили местные жители, которые и вызвали полицию. Злоумышленник, покинув место происшествия, избавился от орудия преступления и пытался скрыться, однако был задержан сотрудниками полиции на автовокзале в городе Инсаре.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.