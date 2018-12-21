Более трех тысяч жителей Пензенской области посетили занятия «Школы материнства»

21 Дек. 16:47 2018-12-21T16:47:43+03:00

На встречи ходят не только будущие мамы и папы, но и бабушки и дедушки

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Уже девять месяцев в нашем городе работают «Школы материнства», цель которых – рассказать подробнее беременным женщинам о родах, материнстве, грудном вскармливании и других вещах. Занятия для беременных проводятся на базах женских консультаций № 1, № 2, № 4, № 5 и Областной женской консультации. Те, кто уже стали мамами, могут получить консультации в школе в детской поликлинике.

- Для нас очень важно, чтобы дети росли в атмосфере любви, принятия, понимания со спокойными и уверенными в своих действиях мамами и папами, - сказала заместитель главного врача ГБУЗ «Городская детская поликлиника» по профилактической медицине Елена Синяшина.

Лекции в детских поликлиниках проходят каждую неделю по вторникам в 11:00 в детской поликлинике № 2 и по четвергам в 10.00 в детских поликлиниках № 7 и № 3. С начала следующего года еще одна «школа материнства» заработает в детской поликлинике №6 и поликлинике города Спутник.

Справки по телефонам: 42 04-26, 98-11-10 и 48-96-66.