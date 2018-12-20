В Пензе состоялось посвящение в профессию молодых медицинских специалистов
Мероприятие началось с показа фильма о деятельности профильного профсоюза. В организацию, отметившую столетие, входит более 24 тысяч человек.
Губернатор области заявил о новой мере поддержки молодых врачей – жилье для специалистов.
- Мы разработали программу по обеспечению медработников служебным жильем, чтобы через несколько лет врачи или медицинские сестры могли получить квартиры или дома в собственность. Мною принято решение, и депутаты Законодательного Собрания утвердили его на последней сессии. Решено выделить 50 миллионов рублей из областного бюджета на эти цели. Проект впервые стартует в регионе, и я считаю такую поддержку молодежи необходимой, - отметил Иван Белозерцев.
В рамках торжества состоялось вручение наград представителям врачебных династий Баулиных, Орловых-Рахматуловых, Елаевых-Марковых, Шумаковых-Воеводиных.