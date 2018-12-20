Пензенские Деды Морозы зарабатывают больше, чем Снегурочки

20 Дек. 16:33 2018-12-20T16:33:45+03:00

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За последние три года более полутора тысяч Дедов Морозов и Снегурочек нашли себе работу с помощью сайта. Большинство из них – люди от 18 до 30 лет, имеющие опыт работы в сфере искусства и развлечений.

Работодатели Пензенской области указывают приблизительный доход, который могут получить актеры в предпраздничные дни и в сам Новый год. В среднем актерам предлагается от 500 до 1000 рублей за 30 минут работы. Причем работодатели отмечают, что выплаты осуществляются в тот же день. В этом году предлагаемая заработная плата для Деда Мороза оказалась выше, чем у Снегурочки в среднем на шесть тысяч рублей. Если за предпраздничные и праздничные дни Дед Мороз может заработать чуть больше 37 тысяч, то Снегурочка может рассчитывать на вознаграждение в 31 500 рублей в среднем.

Примечательно, что в Москве и Санкт-Петербурге ситуация иная – Снегурочки там получают больше Дедов Морозов. Зарплата главного зимнего волшебника в столицах - 43 000 рублей, Снегурочек - 52 000 руб.