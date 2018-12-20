Возле пензенского Дома молодежи появился шестиметровый новогодний шар

20 Дек. 14:29 2018-12-20T14:29:05+03:00

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На площади перед Домом молодежи в Пензе появился светящийся новогодний шар высотой шесть с половиной метров. Вчера завершились работы по его подключению - теперь инсталляция будет загораться вместе с уличным освещением. Горожане смогут не только сфотографироваться с новым арт-объектом, но и зайти внутрь него.

- Это удачное решение, елочный шар не просто фон для новогодних фотографий, он преобразует привычную городскую среду, создаёт праздничную атмосферу, - отметил мэр Вивтор Кувайцев и выразил надежду, что пензенцы будут бережно относиться к новому украшению.

Контроль над сохранностью композиции он поручил осуществлять сотрудникам Дома молодежи.