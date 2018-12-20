В Мокшане гражданин Узбекистана пытался дать взятку полицейскому

20 Дек. 11:23 2018-12-20T11:23:04+03:00

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13 декабря сотрудники ГИБДД остановили машину «Chevrolet Captiva», за рулем которой находился 37-летний гражданин Узбекистана. После проверки документов выяснилось, что и мужчина, и двое его пассажиров находятся на территории нашей странный незаконно, поэтому все трое были доставлены в отдел МВД по Мокшанскому району.

Во время разговора с полицейским, водитель автомобиля достал из кармана и положил на стол 12 тысяч рублей, попросив не составлять протокол. Полицейский от взятки отказался, деньги были изъяты следователями в ходе осмотра места преступления.

Расследование продолжается.