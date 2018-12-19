Владимир Волков провел прием граждан

19 Дек. 16:47 2018-12-19T16:47:07+03:00

Все обращения, полученные в ходе встречи, будут взяты под особый контроль

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Вчера глава Мордовии Владимир Волков провел личный прием граждан в региональной приемной Президента России.

Жительница Ромодановского района Любовь Ронжина обратилась с коллективной просьбой от жителей поселка Совхоз «Садвинтрест» о замене водонапорной башни и продолжении строительства водопровода. Часть работ по проведению новых сетей уже выполнены в рамках реализации программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Глава республики пообещал, что все остальное сделают в 2019-2020 годах.

Также с коллективными обращениями, но уже касающимися строительства дорог, на прием к Главе Мордовии пришли житель Ромодановского района Сергей Горячев и жительница Ардатовского района Ирина Дементьева. В Ромодановском районе требует ремонта и реконструкции дорога Ромоданово - Красный Узел - Липки - Вырыпаево, в Ардатовском - подъезд к селу Низовка. Владимир Волков отметил, что дороги обязательно будут построены.