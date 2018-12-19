В Торбеево при пожаре погиб пенсионер

19 Дек. 16:13 2018-12-19T16:13:45+03:00

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Вчера ночью в пожарно-спасательную службу от очевидца поступило сообщение о пожаре. В посёлке Торбеево на улице Железнодорожной вспыхнул жилой дом. На место происшествия выехали подразделения пожарно-спасательной части №25. Внутри бойцы обнаружили труп хозяина дома 1932 года рождения.

Предварительной причиной возгорания является неисправность либо неправильная эксплуатация печного отопления. Скорее всего, проживавший один пенсионер не смог вовремя покинуть дом из-за слабого состояния здоровья и задохнулся. Большую часть имущества сотрудникам МЧС удалось спасти от огня.