В Заречном мужчина пытался пересечь границу в багажнике автомобиля
Нарушителя обнаружил сотрудник Росгвардии
Изменить размер текста:
Контролер войсковой комендатуры воинской части по охране города Заречного предотвратил проникновение на территорию закрытого города.
Нарушитель был обнаружен военнослужащим в багажном отделении одного из въезжающих автомобилей. Действуя согласно инструкции, часовой доложил о случившемся начальнику караула.
Для дальнейших разбирательств гражданина передали в правоохранительньные органы.