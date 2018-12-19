2018-12-19T15:00:12+03:00
Здоровье

Более 213 тысяч жителей Пензенской области прошли диспансеризацию в этом году

Это 94% от запланированного количества
Анна ЧЕРНАЯ
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Более 213 тысяч жителей Пензенской области прошли диспансеризацию за 11 месяцев этого года.

- По итогам проведения комплексного медицинского обследования пациентам устанавливается определенная группа состояния здоровья, предполагающая соответствующие дальнейшие мероприятия, - поясняет главный внештатный специалист Пензенской области по медицинской профилактике Ирина Пузракова.

Основная масса пациентов получили третью группу здоровья, что свидетельствует о наличии того или иного заболевания, требующего постоянного диспансерного наблюдения врача.

- Особое внимание уделяется лицам, у которых еще нет заболеваний, но имеется высокий риск их развития. Это граждане второй группы состояния здоровья, прошедшие профилактическое консультирование, и направленные на коррекцию факторов риска, - говорит специалист.

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