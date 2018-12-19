Итоги деятельности отделения ФГКУ «Центррегионжилье» по обеспечению жильем военнослужащих в 2018 году

19 Дек. 12:14 2018-12-19T16:16:26+03:00

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Нет у военного человека более острой проблемы, если не говорить о необходимости постоянно повышать свое боевое мастерство, чем получение крыши над головой для своей семьи.

Отделением (территориальное, г. Пенза) ФГКУ «Центррегионжилье» в 2018 году выполнены социальные обязательства по обеспечению жильем 145 военнослужащих, из них 21 реализовал право на постоянное жилье в форме жилищная субсидия, 1 - получил квартиру для постоянного проживания в г. Балашиха Московской области, 123 - обеспечены служебными квартирами.

В 2018 году на предоставление жилищных субсидий в Пензенскую область выделено около 112 миллионов рублей, что позволило предоставить жилищную субсидию 21 военнослужащему.

Так же военнослужащие в период прохождения военной службы обеспечиваются специализированными жилыми помещениями, в 2018 году специализированными жилыми помещениями было обеспечено 123 военнослужащих.

Впрочем, тем молодым семьям, которых не устроит служебная квартира или ее в гарнизоне просто нет, можно снять квартиру в городе, что позволяет военнослужащему снять квартиру в нужном районе, в шаговой доступности до места службы и не использовать средства семейного бюджета для оплаты за снятое жилье.

Так денежная компенсация семье офицера из трех человек за поднаем жилья в Пензе сегодня составляет в среднем 9000 руб.

Профессия «Родину защищать» - это особый вид деятельности, предполагающий верность военной присяге, способность преодолевать тяготы и лишения воинской службы, готовность рисковать жизнью, поэтому человек в погонах должен быть уверен, что пока он выполняет свой священный долг государство позаботиться о нем и его семье.

Обеспечение военнослужащих жильем - это процесс, который постоянно совершенствуется. Ставятся новые задачи, изменяется законодательство. Несмотря на изменчивость экономической ситуации в стране, государство всегда выполняет свои обязательства перед военнослужащими.