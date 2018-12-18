Мост на Северо-восточном шоссе в Саранске откроется в следующем году

18 Дек. 18:30 2018-12-18T18:30:18+03:00

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На оперативном совещании в Администрации города Петр Тултаев прокомментировал сроки переноса открытия моста на Северо-Восточном шоссе.

- Изначально надеялись, что обойдемся ремонтом, но после детального изучения специалисты вынесли вердикт: мост нужно полностью разобрать и, по сути, построить новый. Мы рассчитывали на одну сумму, но после проектно-изыскательных работ, сумма обозначилась другая. Осложняют процесс железнодорожные пути, проходящие под этим мостом. Сроки открытия моста переносятся, - заявил мэр.

На Северо-Восточном шоссе, кроме закрытого путепровода, располагается еще два моста. Глава города также рассказал, что в аварийном состоянии, и следующий мост, который проходит над железной дорогой. Его тоже ждет ремонт.

- С финансами тоже есть проблемы, но в течение следующего года, мы постараемся дорогу на Северо-Восточном шоссе открыть, - откровенно сказал Петр Тултаев.