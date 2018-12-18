Клиническая больница им. Г. А. Захарьина получила новый рентген-аппарат
Оборудование нового поколения позволяет обследовать даже лежачих пациентов
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Новый цифровой рентген-аппарат отечественного производства появился в приемном отделении Клинической больницы №6 им. Г. А. Захарьина. На покупку оборудования из местного бюджета выделили более 10 миллионов рублей.
Аппарат нового поколения позволяет делать рентген лежачим пациентам.
- Больного привозят на каталке, его не перемещают, а двигается стол. Стойка поднимается, разворачивается и делается снимок, - объясняет заведующая рентгенологическим отделением Наталья Морозова.
Аппарат позволяет получить более качественные снимки.