2018-12-18T17:28:33+03:00
Экономика

Пензенских пенсионеров научат финансовой грамотности

Уже прошли два занятия
Анна ЧЕРНАЯ
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В Пензе стартовал проект Банка России «Прививаем культуру финансовой грамотности», рассчитанный на старшее поколение горожан. Первые два занятия на тему «Экономия для жизни» прошли 18 и 19 декабря в Пензенской областной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова. Слушателям рассказали, как грамотно сберегать деньги, вести учет своих трат, получать дополнительный пассивный доход.

Следующие занятия курса также пройдут в Пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова:

20-21 декабря - «Банковские услуги» (о вопросах кредитования);

25-26 декабря - «Удаленный доступ к услугам» (как безопасно использовать интернет-банк);

27-28 декабря - «Правила безопасности» (безопасное использование банковских карт, основные виды финансового мошенничества – как их избежать).

Принять участие могут все желающие. Занятия бесплатны. Узнать подробности и записаться на мероприятие можно по телефону: 8 (841-2) 63-44-32.

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