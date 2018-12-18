18 Дек. 13:01 2018-12-18T13:06:52+03:00

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5 января в Саранске пройдет общегородской День здоровья. Напомним, что впервые этот праздник в столице Мордовии прошел в этом году в марте. Как показал опыт, такие спортивные проекты востребованы среди горожан, поэтому решено было сделать их традиционными.

- Это будет культурно-семейный отдых. Дети пусть приводят мам, пап, отрывают их от телевизора и других житейских забот. И еще: напоминаю, что катки должны обслуживаться. За ними должны быть закреплены муниципальные предприятия, которые вовремя их чистят и убирают. Кроме того, на катках нужно проводить культурные мероприятия. Пусть даже в небольшом формате. Нужно делать упор на семейный отдых, - заявил мэр города Петр Тултаев.