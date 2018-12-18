Сотрудники саранской мэрии проверили пункты проката коньков

18 Дек. 11:59 2018-12-18T12:09:52+03:00

А мэр призвал чиновников не отставать от рядовых горожан и заниматься спортом

Изменить размер текста: A A

В понедельник на оперативном совещании в Администрации города Петр Тултаев поинтересовался готовностью катков и пунктов проката лыж.

- Все корты, катки и пункты проката открылись в минувшие выходные: и в Ленинском парке, и в Пролетарском парке, а также в районе «Огней Саранска» на Химмаше. Не работал только один - который находится в Экопарке, поскольку на месте мало снега. Во всех пунктах посетителям предлагали горячий чай, - доложил начальник Управления по развитию физической культуры, спортивной инфраструктуры и молодежной политике Департамента по социальной политике Администрации Саранска Роман Дубровин.

В этом сезоне в Саранске организовано 23 катка для массового катания на коньках и 18 лыжных баз. Глава города поинтересовался у подчиненных, кто не только проверил катки, но и сам опробовал коньки или лыжи. Его заместитель по организационным вопросам и работе с населением Сергей Токарев ответил, что на минувших выходных покорил лыжню в районе «Огней Саранска». Петр Тултаев призвал остальных последовать примеру коллеги.

- В воскресенье берите своих детей и позанимайтесь спортом - покатайтесь на коньках и лыжах, - отметил мэр.