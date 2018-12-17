2018-12-17T18:05:51+03:00
Здоровье

Пачелмский район станет «Территорией, свободной от курения»

В следующем году в Пензенской области реализуется ряд проектов минздрав
Анна ЧЕРНАЯ
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Один из них будет реализован в Пачелмском районе, где распространенность курения выше, чем среднеобластной показатель.

- Как правило, мотивировать мужчин на отказ от вредных привычек сложнее, чем женщин, но именно в Пачелмском районе сами мужчины вышли с инициативой задать им вектор на здоровый образ жизни, - отмечает начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела Наталья Тюгаева.

Важно, что на подведение итогов оздоровительного проекта «Формула жизни», которое состоялось в Пачелмском районе 14 декабря, присутствовали представители районных администраций Пензенской области, и они своими глазами смогли увидеть, насколько этот проект результативен и эффективен.

- Безусловно, проект должен иметь продолжение, - отмечает Наталья Юрьевна. - Его участники оказались восприимчивыми, получили положительные результаты и дальнейший заряд на здоровую жизнь.

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