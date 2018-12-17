Пензенские выпускники Яндекс.Лицея заняли четвертое место в конкурсе «Премия Алисы»

17 Дек. 17:35 2018-12-17T17:35:00+03:00

Ребята соревновались в создании навыков для виртуального голосового помощника

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Пензенцы Дмитрий Бондарев, Илья Прошин и Дмитрий Финогеев заняли четвертое место по итогам конкурса «Премия Алисы». Игра для Алисы «Завалинка», созданная ребятами, покорила многих пользователей системы.

Кроме того, пензенские школьники в числе лучших выпускников (топ-25 из России) Яндекс.Лицея принимали участие в мини-хакатоне в Москве, где и научились создавать для Алисы особые веб-сервисы, которые называются навыками.

Образовательный проект «Яндекс.Лицей» реализуется в Пензенской области с 2016 года при поддержке регионального правительства и управления информационных технологи и связи Пензенской области.