Пензенские выпускники Яндекс.Лицея заняли четвертое место в конкурсе «Премия Алисы»
Ребята соревновались в создании навыков для виртуального голосового помощника
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Пензенцы Дмитрий Бондарев, Илья Прошин и Дмитрий Финогеев заняли четвертое место по итогам конкурса «Премия Алисы». Игра для Алисы «Завалинка», созданная ребятами, покорила многих пользователей системы.
Кроме того, пензенские школьники в числе лучших выпускников (топ-25 из России) Яндекс.Лицея принимали участие в мини-хакатоне в Москве, где и научились создавать для Алисы особые веб-сервисы, которые называются навыками.
Образовательный проект «Яндекс.Лицей» реализуется в Пензенской области с 2016 года при поддержке регионального правительства и управления информационных технологи и связи Пензенской области.