На Фонтанной площади в Пензе открылся пункт проката коньков

17 Дек. 16:49 2018-12-17T16:49:45+03:00

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На Фонтанной площади в Пензе полноценно заработал главный каток города - в воскресение здесь открылся прокат коньков. Планируется, что пункт будет работать ежедневно до 15 марта. Выходной - каждый понедельник за исключением 31 декабря и 7 января.

С 16 по 28 декабря, а также с 9 января по 15 марта взять напрокат коньки можно в период с 15.00 до 21.00. С 29 декабря по 8 января воспользоваться услугами проката возможно во временной промежуток с 11.00 до 21.00.