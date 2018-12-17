На Фонтанной площади в Пензе открылся пункт проката коньков
За состоянием ледового покрытия зоны отдыха следят специалисты ДС «Рубин»
Изменить размер текста:
На Фонтанной площади в Пензе полноценно заработал главный каток города - в воскресение здесь открылся прокат коньков. Планируется, что пункт будет работать ежедневно до 15 марта. Выходной - каждый понедельник за исключением 31 декабря и 7 января.
С 16 по 28 декабря, а также с 9 января по 15 марта взять напрокат коньки можно в период с 15.00 до 21.00. С 29 декабря по 8 января воспользоваться услугами проката возможно во временной промежуток с 11.00 до 21.00.