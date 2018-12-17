На выходных в Пензе торжественно открылся Домик Деда Мороза

17 Дек. 12:46 2018-12-17T12:46:39+03:00

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В субботу в Пензе состоялось традиционное шествие Гильдии Дедов Морозов. Парад стартовал в сквере «Кукушка», прошел по улице Московской и завершился на площади Ленина, где состоялась приемка главной резиденции новогодних волшебников. Главными гостями праздника, конечно же, стали дети - юные пензенцы с удовольствием приняли участие и в хороводе, и в конкурсах.

Домик Деда Мороза на площади Ленина будет открыт с 16 по 30 декабря, а также с 1 по 6 января и с 8 по 12 января с 17:00 до 18:00. 13 января в 15.00 начнется церемония закрытия Новогодней кампании.