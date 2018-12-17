Мордовия отправила подарки детям из Донбасса

17 Дек. 10:48 2018-12-17T10:49:02+03:00

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Предприятия и организации Мордовии собрали для детей из Донбасса более 1800 подарков. Сбор осуществлялся на базе Специального управления гражданской защиты. Вчера грузовой автомобиль в сопровождении офицера из Главного управления отправился в путь, а сегодня уже прибыл в Ростовскую область в Донской спасательный центр МЧС России.

Тут коробки с подарками перегрузят в другой автомобиль, который в составе общей колонны отправится через государственную границу.