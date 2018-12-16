«Лагуна-УОР» одержала две победы в Орле

16 Дек. 19:24 2018-12-16T19:24:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Пензенская «Лагуна-УОР» одержала две победы над командой «ОрелГУ».

Первый поединок завершился победой пензенцев со счетом 4:0. Счет открыла Екатерина Енина, через две минуты еще один гол забила Мария Самойлова. После перерыва в воротах хозяев площадки мяч побывал еще дважды - на 26-й и 27-й минутах. Дубль оформила Оксана Алемайкина (Пегова).

Судьба второй игры фактически была предрешена в ее начале. Ирина Родькина и Екатерина Енина принесли победу своему клубу со счетом 2:0.