В Пензе сотрудники транспортной полиции встретились со студентами
Сотрудники Пензенского ЛО МВД России на транспорте встретились с преподавателями и студентами-старшекурсниками Пензенского колледжа транспортных технологий.
В ходе беседы старший следователь следственного отдела Пензенского ЛО МВД России на транспорте майор юстиции Марина Кондратенко рассказала подробнее о цели акции. Будущим железнодорожникам разъяснили составы коррупционных преступлений, остановившись подробнее на наказаниях.
- Подобные мероприятия позволяют напомнить гражданам о том, что такие проявления коррупции являются одними из самых распространенных и общественно-опасных экономических преступлений, повысить правовую грамотность пассажиров, создавая в обществе атмосферу нетерпимости к коррупционным проявлениям, - отметил в своем выступлении старший следователь следственного отдела Пензенского ЛО МВД России на транспорте майор юстиции Марина Кондратенко.