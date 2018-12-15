В Пензе сотрудники транспортной полиции встретились со студентами

15 Дек. 15:36 2018-12-15T15:36:57+03:00

Встреча прошла в рамках акции «Мы против коррупции!»

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Сотрудники Пензенского ЛО МВД России на транспорте встретились с преподавателями и студентами-старшекурсниками Пензенского колледжа транспортных технологий.

В ходе беседы старший следователь следственного отдела Пензенского ЛО МВД России на транспорте майор юстиции Марина Кондратенко рассказала подробнее о цели акции. Будущим железнодорожникам разъяснили составы коррупционных преступлений, остановившись подробнее на наказаниях.

- Подобные мероприятия позволяют напомнить гражданам о том, что такие проявления коррупции являются одними из самых распространенных и общественно-опасных экономических преступлений, повысить правовую грамотность пассажиров, создавая в обществе атмосферу нетерпимости к коррупционным проявлениям, - отметил в своем выступлении старший следователь следственного отдела Пензенского ЛО МВД России на транспорте майор юстиции Марина Кондратенко.