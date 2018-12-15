В Саранске прошел Совет молодых следователей
Специалистам вручили погоны
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Вчера в актовом зале СУ СК Российской Федерации по Республике Мордовия состоялось заседание Совета молодых следователей.
Открывая мероприятие, руководитель Следственного управления Анатолий Викторович Ситников поздравил сотрудников, успешно прошедших аттестацию, с присвоением первых специальных званий. В торжественной обстановке руководитель управления вручил им погоны, после чего следователи и помощник следователя приняли Присягу сотрудника Следственного комитета России.
Молодых специалистов поздравил ветеран следствия Владимир Александрович Савин и пожелал им профессиональных достижений и гордости за выбранную профессию.