2018-12-15T15:26:43+03:00
Происшествия

В Мордовии при пожаре погибла женщина

Причины устанавливаются
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вчера вечером в пожарно-спасательную часть №23 Темниковского района поступила информация о пожаре в деревне Сухово. Спасатели незамедлительно выехали на место.

В результате ЧП пострадала хозяйка дома 1948 года рождения и ее 30-летний сын. С ожогами разных участков тела они были доставлены в Темниковскую районную больницу. Во время тушения пожарные обнаружили тело женщины 1971 года рождения. По словам представителей администрации сельского поселения и местных жителей, пострадавшие нигде не работали, вели асоциальный образ жизни.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Пензе состоялось посвящение в профессию молодых медицинских специалистов
Сдается коммерческая недвижимость в Спутнике
Пензенские Деды Морозы зарабатывают больше, чем Снегурочки
Объем жилищного строительства в Мордовии увеличился почти на 13%
Возле пензенского Дома молодежи появился шестиметровый новогодний шар
В Мокшане гражданин Узбекистана пытался дать взятку полицейскому
Владимир Волков провел прием граждан
В Торбеево при пожаре погиб пенсионер
В Заречном мужчина пытался пересечь границу в багажнике автомобиля
Более 213 тысяч жителей Пензенской области прошли диспансеризацию в этом году
Итоги деятельности отделения ФГКУ «Центррегионжилье» по обеспечению жильем военнослужащих в 2018 году
Мост на Северо-восточном шоссе в Саранске откроется в следующем году
Клиническая больница им. Г. А. Захарьина получила новый рентген-аппарат
Пензенских пенсионеров научат финансовой грамотности
5 января в Саранске пройдет общегородской День здоровья
Сотрудники саранской мэрии проверили пункты проката коньков
Пачелмский район станет «Территорией, свободной от курения»
Пензенские выпускники Яндекс.Лицея заняли четвертое место в конкурсе «Премия Алисы»
На Фонтанной площади в Пензе открылся пункт проката коньков
На выходных в Пензе торжественно открылся Домик Деда Мороза
В Ичалковском районе Мордовии при пожаре погиб пенсионер
Мордовия отправила подарки детям из Донбасса
«Лагуна-УОР» одержала две победы в Орле
В Пензе сотрудники транспортной полиции встретились со студентами
В Саранске прошел Совет молодых следователей
В субботу в Пензе откроется Домик Деда Мороза
136 школ Пензенской области организовали трансляцию открытого урока с Президентом РФ