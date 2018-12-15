В Мордовии при пожаре погибла женщина

15 Дек. 15:26 2018-12-15T15:26:43+03:00

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Вчера вечером в пожарно-спасательную часть №23 Темниковского района поступила информация о пожаре в деревне Сухово. Спасатели незамедлительно выехали на место.

В результате ЧП пострадала хозяйка дома 1948 года рождения и ее 30-летний сын. С ожогами разных участков тела они были доставлены в Темниковскую районную больницу. Во время тушения пожарные обнаружили тело женщины 1971 года рождения. По словам представителей администрации сельского поселения и местных жителей, пострадавшие нигде не работали, вели асоциальный образ жизни.