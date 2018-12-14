В субботу в Пензе откроется Домик Деда Мороза
В этот же день в городе стартует Новогодняя компания
В прошлом году открытие Домика Деда Мороза стало настоящим праздником для горожан.Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы
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В 15:00 от сквера «Кукушка» на Фонтанной площади начнется традиционное шествие Гильдии Дедов Морозов, которые пройдут по улице Московской до площади им. В.И. Ленина. В 15:20 нтам состоится открытие домика Деда Мороза. В программе конкурсы, игры, хоровод, сладкие призы для детей.