Пензенские педагоги рассказали о своей стажировке в Великобритании

14 Дек. 15:49 2018-12-14T15:49:42+03:00

Встреча состоялась вчера в Педагогическом институте им. В. Г. Белинского

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Её участниками стали учителя английского языка, прошедшие зарубежную стажировку в Великобритании в прошлом и этом годах. Проект, реализующийся по инициативу Ивана Белозерцева, продолжится и в следующем году.

- Проект дает возможность учителям не только повысить уровень владения языком, но и является стартом их профессионального роста, - отметила директор Педагогического института им. В. Г. Белинского Ольга Сурина, выразив надежду, что в перспективе возможность зарубежных стажировок появится и у преподавателей других образовательных дисциплин.

В ходе круглого стола наградили лучших педагогов.

«Стажировка оказалась для меня весьма значимой. Сейчас, спустя год, могу сказать, что мне удалось систематизировать методику преподавания предмета, впитав максимально все, что я видела в ходе стажировки в Англии, - поделилась впечатлениями участник программы 2017 года Надежда Пронякова.