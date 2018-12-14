«Кванториум НЭЛ» стал победителем регионального конкурса социальных проектов

14 Дек. 14:29 2018-12-14T14:29:42+03:00

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В правительстве Пензенской области состоялось награждение победителей регионального этапа конкурса «Лучший социальный проект года», заявки на участие в котором подали 12 организация и физических лиц.

Детский технопарк «Кванториум НЭЛ» признан победителем в области дополнительного образования детей.В числе лидеров в других номинациях - АНО «ТО «ПензаХобби», инклюзивный ремесленный центр «Капля солнца», ФСПН «Святое дело», ДАНО «Детская Лига Плавания «Поволжье», литературно-познавательный журнала для детей «Чердобряк».