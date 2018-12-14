В следующем году в Пензе откроется Музей развития театрального искусства

14 Дек. 11:47 2018-12-14T11:47:21+03:00

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Вчера в Пензе прошел торжественный вечер, посвященный открытию Года театра. На сцене выступили артисты областного драматического театра, «Кукольного дома», пензенского и зареченского ТЮЗов, театра Доктора Дапертутто.

- Нам нужно поддерживать молодых профессионалов, - подчеркнул губернатор Иван Белозерцев. - Мы выделим семь квартир, которые, пока в качестве служебных, министерство культуры Пензенской области распределит между молодыми работниками отрасли. Мы будем выделять квартиры каждый год, чтобы наша перспективная молодежь не уезжала из пензенского региона, а оставалась на родной земле.

В 2019-м году в Пензе откроют Музей развития театрального искусства. Иван Белозерцев передал руководству Пензенского областного театра драмы, где будет располагаться музей, будущие экспонаты: приветственный адрес и вазу с гравировкой «225 лет пензенскому театру». Юбилей Пензенский областной драматический театр отметил в начале декабря 2018 года.