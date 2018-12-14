В Саранске перед судом предстанет парень, задушивший беременную жену

14 Дек. 11:13 2018-12-14T11:13:46+03:00

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В Саранске завершилось расследование в отношении 25-летнего местного жителя. Он обвиняется в убийстве беременной супруги.

20 февраля парень задушил 26-летнюю девушку, находившуюся на 30 неделе беременности, а после попытался свести счеты с жизнью, но не решился, поэтому сбежал из квартиры через окно. После задержания он рассказал, что ссора с супругой произошла из-за ее родственников, которые настаивали на разводе и настраивали девушку против мужа.

Дело направлено в суд.