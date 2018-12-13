Мордовия признана одним из самых безопасных регионов России

13 Дек. 16:58 2018-12-13T16:58:39+03:00

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Об этом говорят результаты исследования, опубликованные на сайте МВД России. Участникам предложили оценить работу полиции в своем регионе. По итогам лидерами с самыми высокими показателями защищенности населения стали Магаданская, Белгородская, Тюменская и Псковская области, Ненецкий автономный округ, республики Ингушетия, Хакасия и Мордовия, а также город Севастополь и Красноярский край. В опросах приняли участие 47199 человек.

Глава республики Владимир Волков отметил, что оперативная обстановка в Мордовии остается стабильной и контролируемой.

- Благодаря тесному взаимодействию и адресной работе с людьми удается вовремя снимать многие проблемы. Уровень преступности в республике - один из самых низких в стране, почти на треть ниже, чем в среднем по России. Стабильно высокой остается раскрываемость преступлений. В сводном рейтинге региональных органов внутренних дел наше министерство занимает достойное 28-е место, - подчеркнул Волков.