С начала года в Пензенской области высадили почти 1700 деревьев

13 Дек. 16:43 2018-12-13T16:43:02+03:00

Акция в регионе проводится уже семь лет

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С начала этого года в рамках региональной экологической акции по сохранению природы родного края «Природа губернии - моя забота!» в школах области проходила экологическая акция «Украсим садами Пензенский край!».

В ходе акции учащиеся приводили в порядок старые и закладывали новые школьные сады. Было высажено около 1700 саженцев плодово-ягодных деревьев и кустарников. Участие в акции приняли почти 2500 школьников.

Самые активные участники - учащиеся школ Городищенского, Спасского и Пензенского районов. Коллективы образовательных организаций, принявшие участие в акции «Украсим садами Пензенский край!», получили дипломы министерства образования Пензенской области.

Экологическая акция «Украсим садами Пензенский край!» в регионе проводится с 2011 года. За это время было высажено более 12 тысяч деревьев и кустарников.