Пензенская область получит грант Правительства РФ в размере 235,7 миллионов рублей

13 Дек. 16:18 2018-12-13T16:18:17+03:00

Эти средства будут потрачены на улучшение социально-экономических показателей региона

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По итогам прошлого года Пензенская область заняла 30 место по наращиванию экономического потенциала территорий и вошла в число 40 регионов, которые будут поощрены грантами Правительства Российской Федерации.

Согласно распоряжению, подписанному Дмитрием Медведевым, наш регион получил 235,7 миллионов рублей.

Основными достижениями региона, обеспечившими высокую позицию в рейтинге, являются рост интегрального индекса субъекта РФ в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, положительная динамика валового регионального продукта на душу населения, а также высокий уровень удовлетворенности населения деятельностью региональных властей.