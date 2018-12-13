Пензенская область получит грант Правительства РФ в размере 235,7 миллионов рублей
По итогам прошлого года Пензенская область заняла 30 место по наращиванию экономического потенциала территорий и вошла в число 40 регионов, которые будут поощрены грантами Правительства Российской Федерации.
Согласно распоряжению, подписанному Дмитрием Медведевым, наш регион получил 235,7 миллионов рублей.
Основными достижениями региона, обеспечившими высокую позицию в рейтинге, являются рост интегрального индекса субъекта РФ в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, положительная динамика валового регионального продукта на душу населения, а также высокий уровень удовлетворенности населения деятельностью региональных властей.