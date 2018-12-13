В мэрии Саранска обсудили жалобы населения в сфере ЖКХ

13 Дек. 15:27 2018-12-13T15:27:18+03:00

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Как выяснилось, выполняются далеко не все заявки от населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства за ноябрь.

- Например, у муниципального предприятия «Саранскгорводоканал» 85 заявок выполнено, три - не выполнено. Много заявок с жалобами на открытые люки. Обращаю внимание на то, что такие заявки должны выполняться немедленно. Вот, к примеру, заявка: заявитель с дома №27 по улице Ботевградской сообщает, что на месте снесенных гаражей рядом с гимназией №20 осталась незакрытая яма. Вот такие заявки нужно выполнять в срочном порядке - все бросать и туда! Это наша работа! Давайте работать так, чтобы спил дерева или отсутствие крышки на люке не превращалось в проблему мирового масштаба! Люди думают, что власть их не слышит и ничего не делает. Будьте добры, следите и выполняйте. Главы районов в первую очередь должны следить за выполнением заявок! В кабинетах нечего сидеть! - отметил Петр Тултаев.