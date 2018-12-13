18% пензенцев планируют работать в новогодние праздники

13 Дек. 12:59 2018-12-13T12:59:43+03:00

Изменить размер текста: A A

По информации экспертов портала, половина жителей области будут отдыхать дома: смотреть кино, читать книги, а также встречаться с родственниками/друзьями. Работать в этот период планируют 18% респондентов из нашего региона. Меньше всего желающих уехать в путешествие - всего шесть процентов жителей области. Это практически самый низкий уровень по стране (в Тверской области этот показатель равен 4%, в Кировской – не превышает даже одного). Четверть респондентов посветят длинные выходные домашним делам.

Спокойный отдых дома и встречи с родственниками, друзьями во время новогодних каникул чаще других входят в планы специалистов ИТ-сферы. А вот путешествие по количеству ответов преобладает среди маркетологов, сотрудников рекламы, PR. Работать в этот период в основном будут сотрудники таких сфер, как «Туризм, гостиницы, рестораны» и «Добыча сырья». Так ответили большинство представителей профессий - 43% и 40% соответственно.