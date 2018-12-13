В Пензе несовершеннолетний предстанет перед судом за драку

13 Дек. 12:42 2018-12-13T12:42:57+03:00

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Районный отдел регионального СК завершил расследование уголовного дела в отношении 17-летнего пензенца. Осенью этого года он подрался с одногруппником своей девушки, обвинив его в оскорблении благоверной. Из-за удара соперник нарушителя упал на землю, ударившись головой, и получил травму. Испуганный юноша вызвал «скорую» для пострадавшего.

Ранее нарушитель уже привлекался к ответственности за кражу, и потому на данный момент состоит на учете в ПДН. Дело направлено в суд.