В Пензе несовершеннолетний предстанет перед судом за драку
Его соперник попал в больницу
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Районный отдел регионального СК завершил расследование уголовного дела в отношении 17-летнего пензенца. Осенью этого года он подрался с одногруппником своей девушки, обвинив его в оскорблении благоверной. Из-за удара соперник нарушителя упал на землю, ударившись головой, и получил травму. Испуганный юноша вызвал «скорую» для пострадавшего.
Ранее нарушитель уже привлекался к ответственности за кражу, и потому на данный момент состоит на учете в ПДН. Дело направлено в суд.