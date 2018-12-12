В субботу пензенцев ждут на прием гастроэнтерологи

12 Дек. 14:24 2018-12-12T14:24:42+03:00

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В субботу, 15 декабря, в следующих медицинских организациях области состоится приём пациентов гастроэнтерологами: поликлиники №1 и №14 ГБУЗ «Городская поликлиника», поликлиника ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н. Н. Бурденко», ГБУЗ «Пензенская районная больница».

Запись на прием к врачам-гастроэнтерологам в поликлиники, территориально расположенные в городе Пенза, осуществляется через Контакт-центр для взрослого населения по телефону: 999-130.

Запись на прием к врачам-гастроэнтерологам в районных больницах и межрайонных центрах - через регистратуры соответствующих медицинских организаций.