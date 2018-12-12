2018-12-12T13:15:36+03:00
Недвижимость

Виктор Кувайцев подверг критике борьбу коммунальщиков с гололедом

Мэр призвал пензенцев не терпеть это и смело жаловаться на скользкие тротуары
Анна ЧЕРНАЯ
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Глава пензенской администрации во время утреннего объезда Заводского района города остался крайне недоволен увиденным:

- Встретил только одного дворника, - удивился мэр. – У магазинов и учреждений убрались сами сотрудники, а на остальных территориях гололед. Если сейчас не обработать должным образом, выпадет снег, и город на всю зиму останется с обледеневшими тротуарами.

Глава исполнительной власти города предложил подключить к работе по контролю жителей – о ненадлежащем состоянии пешеходных зон пензенцы могут сообщить в Единую дежурную диспетчерскую службу Пензы по телефону 63-10-05.

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