В Пензе пройдут соревнования памяти гимнастки Натальи Лавровой

12 Дек. 12:57 2018-12-12T12:57:32+03:00

Состязания будут проходить в ДС «Буртасы» с 14 по 16 декабря

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В Пензе состоятся всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Приволжские звездочки», посвященные памяти двукратной олимпийской чемпионки Натальи Лавровой, которая погибла в 2010 году в автокатастрофе.

Соревнования проводятся в индивидуальной программе и групповых упражнениях. Пензенскую область представят 37 гимнасток, выступающих по индивидуальной программе, в том числе члены сборной команды России Полина Хонина и Елизавета Луговских, а также три команды в групповых упражнениях.