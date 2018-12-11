2018-12-11T17:08:52+03:00
Звезды

В Сердобске открыли бюст Виктора Степанова

Скульптура появилась на территории парка «Березовая роща»
Анна ЧЕРНАЯ
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В церемонии приняли участие председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

Будущая знаменитость родилась в Сахалинской области 21 мая 1947 года. После трагической гибели отца его семья переехала в Сердобск, где молодой человек учился и вырос. Получив образование в школе № 9, Виктор Степанов поступил в Тамбовский институт культуры на режиссерское отделение. Популярность к актеру пришла в 36 лет, когда на телевизионные экраны вышел исторический сериал «Михайло Ломоносов». Зрители также запомнили его по ролям в кинолентах «Холодное лето пятьдесят третьего...», «Ермак», «Война на западном направлении». В общей сложности актер снялся в 84 проектах и стал непревзойденным исполнителем в амплуа «настоящего русского мужика».

- Талантливый актер, сильная личность, настоящий патриот Отечества. Виктор Федорович навсегда сохранил добрую память о Сердобске, где часто бывал - встречался со зрителями и своими друзьями детства, - напомнил Валерий Лидин.

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