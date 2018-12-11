Пензенские каратисты привезли из Оренбурга полный комплект медалей

11 Дек. 16:45 2018-12-11T16:45:56+03:00

На выходных в городе завершилось первенство России среди кадетов и юниоров

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За победу боролись более 830 спортсменов из 56 регионов страны. Пензенскую область представляли 14 человек.

Пензенцы вернулись из Оренбурга с полным комплектом медалей. Третье место заняла Виктория Галкина в категории 16-17 лет до 59 кг. «Серебро» взял Максим Краснов в категории 16-17 лет до 55 кг. Лидером в категории 16-17 лет до 68 кг стал Владислав Талдыкин. Спортсменов подготовили тренеры Виктор Гаганов, Андрей Мещеряков.

По итогам соревнований наиболее отличившиеся отправятся на первенство Европы в Данию.