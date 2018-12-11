В Сердобске открыли обновленную Аллею Героев

11 Дек. 13:48 2018-12-11T13:48:13+03:00

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Вчера в центре Сердобска состоялся торжественный митинг, приуроченный к открытию обновленной Аллеи Героев. Официальные лица, представители общественности и подрастающее поколение сердобчан почтили память павших героев минутой молчания, а также возложили венки и живые цветы к мемориалу

- В 2018 году проект «Городская среда» реализован во всех муниципальных образованиях Пензенской области, включая городские и сельские поселения, на территории которых благоустроены дворовые территории и общественные пространства. Аллея Героев в Сердобске - один из достойных примеров проведенной работы, которую по достоинству оценили местные жители. Обновленный мемориал является одним из лучших комплексов на территории региона», - резюмировал Валерий Лидин.