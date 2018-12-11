2018-12-11T13:32:34+03:00
Общество

Школьник из Саранска взял «серебро» на Мировой естественнонаучной олимпиаде

Всего сборная нашей страны завоевала шесть медалей
Анна ЧЕРНАЯ
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Даниил ПомогаевДаниил ПомогаевФото: Пресс-служба Правительства РМ
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С 2 по 10 декабря в Ботсване состоялась XV Мировая естественнонаучная олимпиада юниоров, в которой приняли школьники не старше 15 лет. В этот раз состязание собрало участников более чем из 50 стран мира: Южной Африки, Австрии, Германии, Сербии, Венгрии, Румынии, Эстонии, Вьетнама, Тайвани, Индии, Кореи, Таиланда, Саудовской Аравии, Китая, Бразилии, Аргентины и других.

В рамках соревнования участники решали задачи по физике, химии и биологии. Россию на олимпиаде представляли шесть школьников: Даниил Житов, Иван Клигунов, Георгий Жомин и Данила Самоделкин из Москвы, Илья Береговский из Долгопрудного и Даниил Помогаев из Саранска. По итогам состязаний российская сборная завоевала шесть медалей - одну золотую (у Даниила Житова) и пять серебряных (у остальных).

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